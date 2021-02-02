В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тысячам

За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19

Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19, с начала эпидемии в стране зафиксирован 57 981 летальный исход.

Выявлено за сутки 6 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 2 228 085. Выздоровели за все время около 1,95 миллиона заболевших.