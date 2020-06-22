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В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч человек

​В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 190 тысяч челов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 537 за сутки и достигло 190 359.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19.

За прошедшие сутки скончались трое больных коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 8 885. Вылечились с начала вспышки заболевания более 175 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 867), Северном Рейне-Вестфалии (41 218) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 833 случая.

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