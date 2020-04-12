​В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 120 тысяч

Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии составило 121 324, умерли 2 678 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на информацию, поступившую из федеральных земель ФРГ.

За сутки инфицировались 4 717 человек (прирост 4%), скончались 207. Всего с начала эпидемии в Германии выздоровели около 57 400 человек. Смертность от последствий инфекции в стране остается относительно низкой - около 2%.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является по-прежнему Бавария, где заразились более 31 770 человек и умерли как минимум 760.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения.