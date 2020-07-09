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В Германии число зараженных коронавирусом превысило 197,7 тыс.

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 197,7 тыс. Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 442, количество летальных исходов увеличилось на 12
Другие страны
9 июля 2020 г. 08:51
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 197,7 тыс.

Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 442, количество летальных исходов увеличилось на 12.


Как передает Report, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.


Днем ранее сообщалось о 397 новых заразившихся и 12 новых летальных исходах.


По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 783 случая заражения коронавирусом, скончались 9 048 пациентов с подтвержденным COVID-19.
 

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Версия на английском языке Germany:COVID-19 tally tops 197,7 thousand
Версия на азербайджанском языке Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 197,7 mini ötdü

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