В Германии число зараженных коронавирусом возросло до 16 человек

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Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 16 после того, как в Баварии были выявлены два новых случая заражения, сообщило во вторник баварское министерство здравоохранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Согласно сообщению на сайте ведомства, два новых случая коронавируса связаны с расположенной в округе Штарнберг компанией Webasto, с которой связаны и большинство других случаев заболевания коронавирусом в ФРГ.
Как сообщалось ранее, еще два случая заболевания были выявлены вне Баварии среди эвакуированных из китайского Уханя граждан ФРГ.