В Германии число зараженных коронавирусом превысило 50 тысяч

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 3 965 и достигло 52 547, от заболевания умерли в общей сложности 389 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье Институт Роберта Коха.

В субботу институт сообщал о 48 582 заболевших и 325 скончавшихся.Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Наибольшее число случаев зафиксировано в Баварии (12 881), Северном Рейне-Вестфалии (11 400), Баден-Вюртемберге (9 794). В Берлине зафиксирован 2 396 случаев коронавируса.