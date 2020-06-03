​В Германии число зараженных коронавирусом превысило 182,3 тыс.

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии увеличилось за сутки на 342.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Согласно информации, коронавирус в ФРГ выявлен у 182 370 человек, число летальных исходов составляет 8 551.

За минувшие сутки число выявленных случаев возросло на 342, скончались 29 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что всего после заражения выздоровели свыше 167,3 тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 138), Северном Рейне-Вестфалии (38 185) и Баден-Вюртемберге (34 813).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, умерли более 376 тысяч человек.