​В Германии число зараженных коронавирусом превысило 162 тыс

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 162 тысячи, скончались более 6,6 тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным медиков, за прошедшие сутки в ФРГ скончались 74 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 94 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6 649.

Согласно данным института, за все время медики выявили коронавирус у 162 496 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 793 человека, а днем ранее этот показатель составлял 945.

После заражения COVID-19 в Германии выздоровели более 130 тысяч человек.