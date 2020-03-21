В Германии число зараженных коронавирусом превысило 16,6 тысячи человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 2705, превысив 16,6 тысячи, скончались в общей сложности 47 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Институт Роберта Коха.

По состоянию на 21 марта, число подтвержденных случаев составляет 16662. Институт Роберта Коха, который входит в структуру министерства здравоохранения, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются в данных СМИ, ведущих свой подсчет.

Руководство Института ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Баден-Вюртемберге - 3668 (плюс 922 за сутки). В Северном Рейне-Вестфалии - 3542 (плюс 45), в Баварии - 2960 (плюс 559). В Берлине зафиксировано 866 случаев (плюс 135).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.