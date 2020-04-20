В Германии число зараженных COVID-19 превысило 140 тысяч человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1 775 и составило 141 672, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, за сутки в ФРГ скончалисьзаболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 184 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет

Медики также сообщили, что за все время вылечились примерно 91,5 тысячи человек, прирост выздоровевших составил около 3,5 тысячи.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (37 849), Северном Рейне-Вестфалии (28 971) и Баден-Вюртемберге (28 253). В Берлине зафиксировано 5 196 случаев заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.