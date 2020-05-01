​В Германии число заболевших COVID-19 превысило 160 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 160 тысяч, скончались почти 6,5 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает институт Роберта Коха.

По данным медиков, за сутки в ФРГ скончались 193 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 173 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6 481.

Медики выявили вирус в общей сложности у 160 758 человек , прирост заболевших за прошедшие сутки составил 1 639. С болезнью справились примерно 126,9 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.