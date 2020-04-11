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В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек

В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 4 133 и достигло 117 658. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этои сообщает Институт Роберта Коха.

За этот же период в стране скончался 171 человек, инфицированный коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 2 544.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше1 652 000 случаев заражения, 100 371 человек скончался.

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