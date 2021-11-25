В Германии число умерших от COVID-19 превысило 100 тыс. человек

В Германии за сутки был зафиксирован 351 летальный случай, связанный с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 достигло 100 119.

В Германии за сутки был зафиксирован 351 летальный случай, связанный с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 достигло 100 119.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 5 573 756, за сутки в стране было выявлено 75 961 новых случаев. Показатель количество случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек, по которому в стране определяют необходимость ограничений, достиг нового рекорда в 419,7 случаев.

На прошлой неделе в федеральной земле Бавария объявили о введении де-факто локдауна для людей, не привитых от коронавируса. Клубы, питейные заведения и рождественские ярмарки приостановят работу по всей федеральной земле, кафе и рестораны будут закрываться в 22:00.