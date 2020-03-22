В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 1,9 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1,9 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в воскресенье в ежедневной сводке институт имени Роберта Коха.

Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс.

Накануне вечером FOCUS Online со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ, давал цифру в 22 тыс. инфицированных. Дело в том, что те же самые сведения из разных регионов поступают в институт Коха с некоторой задержкой, поэтому изо дня в день его статистика отстает от статистики СМИ.

От последствий коронавируса в ФРГ умерли 55 человек, говорится в сводке института.