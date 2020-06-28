​В Германии число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 256, еще три человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По информации института, всего в Германии выявили 193 499 зараженных коронавирусом, 8 957 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 177,7 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 294), Северном Рейне-Вестфалии (42 723) и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8 168 случаев инфицирования.