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В Германии число случаев COVID-19 превысило 1,6 миллиона

В Германии число случаев COVID-19 превысило 1,6 миллиона За последние сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось на 25 533
Другие страны
25 декабря 2020 г. 10:20
В Германии число случаев COVID-19 превысило 1,6 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 1,6 миллиона. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за последние сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось на 25 533, скончались еще 412 человек с COVID-19. Общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 612 648, за все время скончались 29 182 пациента с подтвержденным заболеванием.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada COVID-19 xəstələrinin sayı 1,6 milyonu keçib

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