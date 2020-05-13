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В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 171 тыс.

​В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 171 тысяч

Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 171 тысячу, умерли свыше 7,6 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

За последние сутки в стране зафиксированы 798 случаев заражения, количество летальных исходов возросло на 101. Более 148 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 802), Северном Рейне-Вестфалии (35 555) и Баден-Вюртемберге (33 518). 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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