В Германии число инфицированных COVID-19 превысило 143 тыс.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1 785 и составило 143 457.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха.

По его данным, за сутки в ФРГ скончались 194 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 110 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 4 598.

Медики также сообщили, что за все время вылечились примерно 95,2 тысячи человек, прирост выздоровевших составил около 3,7 тысячи.