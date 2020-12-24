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В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки

В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19
Другие страны
24 декабря 2020 г. 10:53
В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 32 195, скончались еще 802 человека с COVID-19,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, общее число выявленных случаев заражения в ФРГ достигло 1 587 115, за все время скончались 28 770 пациентов с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более миллиона человек.

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