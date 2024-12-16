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В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян

В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 17:22
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян

Четверо членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились новым штаммом оспы обезьян в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал WDR со ссылкой на местные власти.

"На выходных в районе Рейниш-Бергиш (в Северном Рейне-Вестфалии) был зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян. Один из членов семьи заразился новым вариантом вируса... во время поездки в Африку", - сообщил телеканал.

Отмечается, что он заразил трех членов своей семьи, причем двое из них - дети. Местные власти по договоренности с институтом имени Роберта Коха определили круг лиц, контактировавших с заболевшими. Тем не менее, им пока нет необходимости находиться на карантине, в отличие от заразившихся, считают в администрации района.

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