В Германии будет ужесточена миграционная политика

Будущий министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Христианско-социальный союз) заявил, что в первый же день работы на новом посту отдаст распоряжение об усилении контроля на германских границах и ужесточении миграционной политики.

Будущий министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Христианско-социальный союз) заявил, что в первый же день работы на новом посту отдаст распоряжение об усилении контроля на германских границах и ужесточении миграционной политики.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Первые решения будут приняты после вступления в должность в эту среду. Будет усилен пограничный контроль и увеличено количество отказов на въезд", - отметил политик, заверив, что полного закрытия границ не произойдет.

"Необходимо снизить цифры по нелегальной миграции. С тем чтобы обеспечить гуманность и порядок в равной мере, нужны контроль, ясность и последовательность. Для того мы готовим национальные и европейские решения", - подытожил Добриндт.

Отметим, что 6 мая лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц будет избран канцлером и к присяге будут приведены члены нового правительства ФРГ.