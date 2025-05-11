В Германии более 20 человек пострадали в аварии с автобусом

В Германии произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадали более 20 человек.
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Согласно информации правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье днем на автотрассе A59. Автобус столкнулся с остановившимися в пробке автомобилями, что привело к цепочке столкновений.
В результате аварии пострадал 21 человек, в том числе 14 пассажиров автобуса. Тяжелые травмы получил водитель одного из автомобилей, находившихся в заторе.
В настоящее время трасса перекрыта, на месте происшествия работают спасательные службы и полиция. Причины, по которым водитель автобуса допустил столкновение с автомобилями, выясняются.