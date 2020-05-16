​В Германии более 173 тыс. человек заразились COVID-19

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии за сутки возросло на 620, еще 57 пациентов скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в стране выявлено 173 772 случая заражения коронавирусом нового типа, 7 881 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 152,6 тысячи инфицированных вылечились.

Днем ранее сообщалось о 913 случаях заболевания и 101 летальном случае, выявленных за сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения.