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    В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину в больнице

    Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в Германии

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в Германии.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает полиция.

    Инцидент произошёл в больнице города Бад-Кройцнах.

    Двадцатипятилетняя гражданка Польши получила опасные для жизни ранения и была срочно прооперирована. Её нерождённого ребёнка спасти не удалось.

    Нападавший задержан. Прокуратура и полиция начали расследование.

    Ранее сообщалось, что в Германии два человека погибли при крушении самолёта.

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