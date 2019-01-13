В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину в больнице

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в Германии.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает полиция.

Инцидент произошёл в больнице города Бад-Кройцнах.

Двадцатипятилетняя гражданка Польши получила опасные для жизни ранения и была срочно прооперирована. Её нерождённого ребёнка спасти не удалось.

Нападавший задержан. Прокуратура и полиция начали расследование.

Ранее сообщалось, что в Германии два человека погибли при крушении самолёта.