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    ​В Германии автомобиль врезался в толпу людей

    Погиб как минимум один человек, еще 10 получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Легковой автомобиль врезался в группу людей в центре немецкого города Бад-Зекинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщили в полиции, погиб как минимум один человек, еще 10 получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

    По предварительным данным, к ЧП привела ошибка водителя машины. Вместо того чтобы затормозить, он, по всей видимости, нажал на педаль газа, и автомобиль влетел на площадку со столиками уличного кафе, где отдыхали люди.

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