​В Германии автомобиль врезался в толпу людей

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Легковой автомобиль врезался в группу людей в центре немецкого города Бад-Зекинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в полиции, погиб как минимум один человек, еще 10 получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, к ЧП привела ошибка водителя машины. Вместо того чтобы затормозить, он, по всей видимости, нажал на педаль газа, и автомобиль влетел на площадку со столиками уличного кафе, где отдыхали люди.