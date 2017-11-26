В Германии автомобиль въехал в группу людей

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль въехал в группу прохожих в городе Куксхафен в Германии, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе полиции Ольденбурга.

«Обстоятельства ЧП пока неясны. В настоящее время указаний на то, что речь идёт о теракте, нет», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Отмечается, что за рулём автомобиля находился мужчина, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.