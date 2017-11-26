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    В Германии автомобиль въехал в группу людей

    В результате инцидента пострадали шесть человек

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль въехал в группу прохожих в городе Куксхафен в Германии, в результате инцидента пострадали шесть человек.

    Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе полиции Ольденбурга.

    «Обстоятельства ЧП пока неясны. В настоящее время указаний на то, что речь идёт о теракте, нет», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    Отмечается, что за рулём автомобиля находился мужчина, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

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