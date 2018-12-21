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    Один человек погиб и 9 ранены после наезда легковушки на остановку в Германии - ВИДЕО

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В результате наезда машины на остановку в городе Реклингхаузен скончалась женщина, ещё девять человек получили ранения. Инцидент произошёл 20 декабря во второй половине дня.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    По предварительным данным, водитель автомобиля, который также пострадал в результате столкновения, пытался совершить суицид.

    На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

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