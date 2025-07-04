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В Германии автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 20 человек

В Германии автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 20 человек Автобус компании Flixbus, специализирующейся на международных перевозках, съехал с дороги и перевернулся на севере Германии, пострадали не менее 20 человек.
Другие страны
4 июля 2025 г. 09:21
В Германии автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 20 человек

Автобус компании Flixbus, специализирующейся на международных перевозках, съехал с дороги и перевернулся на севере Германии, пострадали не менее 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении полиции земли Мекленбург - Передняя Померания, где произошло ДТП.

Автобус с 53 пассажирами и двумя водителями следовал по маршруту Копенгаген - Вена. Инцидент произошел около 02:40 по местному времени на автобане 19 недалеко от города Рёбель-Мюриц.

По какой причине автобус съехал в кювет, пока неизвестно.

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