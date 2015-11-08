В Германии арестованы 40 противников антииммиграции

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В столице Германии Берлине произошли столкновения полиции и демонстрантов, пытавшихся помешать другой демонстрации, проводившейся сторонниками ужесточения миграционного законодательства.

Как сообщает Би-би-си, более 40 человек были арестованы, когда они попытались помешать демонстрации, проводившейся партией евроскептиков "Альтернатива для Германии", в которой принимали участие около пяти тысяч человек.

Германия ранее заявила, что до конца этого года число cоискателей убежища может достигнуть 800 тысяч человек.

Европейская комиссия заявила, что к концу 2017 году в Европу могут прибыть до трех миллионов мигрантов.