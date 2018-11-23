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    В Германии арестовали двух предполагаемых членов армянской мафии

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ После нескольких месяцев расследований следователи Управления уголовной полиции федеральной земли Тюрингии напали на след армянской мафии и арестовали двух подозреваемых членов клана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, полиция Германии арестовала 31-летнего автодилера Артура З. и 26-летнего Каро С. (имена изменены) по подозрению в торговле наркотиками

    По данным MDR THÜRINGEN, в ходе рейдов сотрудники полиции обнаружили 35 килограммов марихуаны.

    Предполагается, что задержанные  участвовали в перестрелке между армянскими кланами в городе Эрфурт в июле 2014 года.

    Обоих мужчин можно увидеть на записях с камер видеонаблюдения около здания, где произошла перестрелка. 

    Артура З. также можно увидеть на записях "разборки" между армянским и молдавским кланами около ночного клуба в Эрфурте в июне 2016 года.

    Напомним, что ранее в этом месяце немецкие СМИ писали о засекреченной спецоперации против армянской мафии под кодовым названием Fight against thieves in law ("Борьба с ворами в законе").

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