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В Германии арестовали бизнесмена за поставку России оружейных станков

В Германии арестовали бизнесмена за поставку России оружейных станков Правоохранительные органы Германии задержали предпринимателя Улли З. по подозрению в продаже России станков для снайперских винтовок в обход санкций.
Другие страны
25 августа 2023 г. 01:33
В Германии арестовали бизнесмена за поставку России оружейных станков

Правоохранительные органы Германии задержали предпринимателя Улли З. по подозрению в продаже России станков для снайперских винтовок в обход санкций.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает немецкая прокуратура.

По версии следствия, будучи руководителем станкостроительного предприятия из Баден-Вюртемберга, бизнесмен поставил компоненты российскому производителю оружия через третьи страны, используя компании в Швейцарии и Литве.

Контракт на 2 млн евро он заключил еще в 2015 году, то есть во время действия санкций за аннексию Крыма. Затем фирма Улли З. провела в России тренинги по работе на этих станках. Также она купила у своего партнера снайперские винтовки на 22 тысячи евро для испытаний. При этом предприниматель сфальсифицировал дату соглашения, чтобы преодолеть оружейное эмбарго.

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