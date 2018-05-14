В Германии 81-летний водитель врезался в велосипедистов

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Пожилой водитель врезался в группу велосипедистов в немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург), четыре человека находятся в критическом состоянии,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине. По данным радиостанции, водителю 81 год.

Отмечается, что четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. Что стало причиной инцидента, пока не известно, проводится расследование.