В Германии 50 выпускников пытались штурмовать полицейский участок

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Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, задержанного стражами порядка на церемонии вручения дипломов в школе, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел накануне вечером в городе Штарнберг. Полиция прибыла на вызов сотрудников школы, где проходила церемония вручения дипломов. По данным полиции, один из молодых людей "находился в состоянии алкогольного опьянения", вел себя агрессивно и не реагировал на замечания стражей порядка. В результате полиция доставила его в участок, затем к зданию подошла толпа молодых людей, требовавших отпустить их товарища.

"Как только сотрудники полиции прибыли в участок, около 50 молодых людей, участников выпускной церемонии, попытались проникнуть в здание, чтобы освободить подростка из-под стражи", - говорится в заявлении полиции.

Подростки забросали отделение бутылками, разбив одно из окон, и попытались взломать входную дверь. Толпу удалось успокоить только благодаря "массивной" подмоге, вызванной полицией. Ещё три человека были задержаны, молодого человека подросткам вызволить так и не удалось.