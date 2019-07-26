В Германии 50 выпускников пытались штурмовать полицейский участок

Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, задержанного стражами порядка на церемонии вручения дипломов в школе, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Инцидент произошел накануне вечером в городе Штарнберг. Полиция прибыла на вызов сотрудников школы, где проходила церемония вручения дипломов. По данным полиции, один из молодых людей "находился в состоянии алкогольного опьянения", вел себя агрессивно и не реагировал на замечания стражей порядка. В результате полиция доставила его в участок, затем к зданию подошла толпа молодых людей, требовавших отпустить их товарища.
"Как только сотрудники полиции прибыли в участок, около 50 молодых людей, участников выпускной церемонии, попытались проникнуть в здание, чтобы освободить подростка из-под стражи", - говорится в заявлении полиции.
Подростки забросали отделение бутылками, разбив одно из окон, и попытались взломать входную дверь. Толпу удалось успокоить только благодаря "массивной" подмоге, вызванной полицией. Ещё три человека были задержаны, молодого человека подросткам вызволить так и не удалось.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости