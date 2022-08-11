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В Германии 34 человека пострадали из-за столкновения поездов на американских горках

В Германии 34 человека пострадали из-за столкновения поездов на американских горках В Германии не менее 34 человек пострадали в результате столкновения поездов на американских горках.
Другие страны
11 августа 2022 г. 22:39
В Германии 34 человека пострадали из-за столкновения поездов на американских горках

В Германии не менее 34 человек пострадали в результате столкновения поездов на американских горках.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на немецкое агентство dpa.

Инцидент произошел 11 августа 2022 года в парке развлечений Леголенд в Гюнцбурге. Представитель парка рассказал, что авария зафиксирована на станции аттракциона "Огненный дракон". По данным источника, один поезд резко затормозил, что привело к его столкновению со следующим за ним составом.

На место происшествия прибыли три спасательных вертолета, пожарно-спасательные службы и врачи. Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada əyləncə parkında qatarlar toqquşub, 34 nəfər xəsarət alıb

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