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    В Германии 3 500 полицейских будут пытаться предотвратить беспорядки во время саммита G7

    В городе находится от 1800 до 3000 демонстрантов

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Более 3,500 представителей полиции переброшены в немецкий Любек для пресечения массовых беспорядков во время проведения саммита G7, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание LN Online.

    Вечером во вторник, 14 апреля, прошли первые аресты среди протестующих, сообщается о трех задержаниях. Движение "Occupy" заявило об 11 арестованных активистах.

    Как сообщает Report, в городе находится от 1800 до 3000 демонстрантов, приехавших выразить протест против политики G7.

    Многие владельцы магазинов и ресторанов решили не открывать заведения, опасаясь повторения беспорядков во Франкфурте, отмечает издание.

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