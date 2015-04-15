В Германии 3 500 полицейских будут пытаться предотвратить беспорядки во время саммита G7

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Более 3,500 представителей полиции переброшены в немецкий Любек для пресечения массовых беспорядков во время проведения саммита G7, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание LN Online.

Вечером во вторник, 14 апреля, прошли первые аресты среди протестующих, сообщается о трех задержаниях. Движение "Occupy" заявило об 11 арестованных активистах.

Как сообщает Report, в городе находится от 1800 до 3000 демонстрантов, приехавших выразить протест против политики G7.

Многие владельцы магазинов и ресторанов решили не открывать заведения, опасаясь повторения беспорядков во Франкфурте, отмечает издание.