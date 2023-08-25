В Германии 18 человек пострадали в результате непогоды

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате проливных дождей, обрушившихся на федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг в ночь на пятницу.

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате проливных дождей, обрушившихся на федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг в ночь на пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пять человек были госпитализированы.

В баварском городе Линдау из-за непогоды деревья упали на кемпинговый лагерь, в результате чего шесть человек пострадали. 900 человек пришлось эвакуировать.

Кроме того, еще 10 человек пострадали на фестивале байкеров в городе Нёрдлинген. Три человека были доставлены в больницу. В Дахау женщина получила травмы от упавшего на ее дом дерева. Еще один пенсионер 78 лет серьезно пострадал в результате падения дерева в городе Зексельберг в Баден-Вюртемберге.

Непогода привела к серьезным нарушениям в движении поездов.