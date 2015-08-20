В Германии 15 человек ранены при разгоне беспорядков из-за Корана

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В немецком городе Зуль в столкновениях полиции и беженцев пострадали 15 человек, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Конфликт произошел после того, как уроженец Афганистана вырвал страницы из Корана. Ссора переросла в бунт, в котором приняли участие более ста беженцев переполненного лагеря.

На место были направлены 125 полицейских, которых стали закидывать камнями и палками.

В ходе столкновений пострадали четыре полицейских и 11 беженцев. Также были повреждены семь полицейских машин.