О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии 14 вакцинированных заразились британским штаммом COVID-19

В Германии 14 вакцинированных заразились британским штаммом COVID-19 Не менее 14 постояльцев дома для престарелых на западе ФРГ заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на то, что им ранее была сделана уже вторая инъекция вакцины от COVID-19.
Другие страны
8 февраля 2021 г. 03:35
В Германии 14 вакцинированных заразились британским штаммом COVID-19

Не менее 14 постояльцев дома для престарелых на западе ФРГ заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на то, что им ранее была сделана уже вторая инъекция вакцины от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это произошло в учреждении, расположенном в коммуне Бельм (федеральная земля Нижняя Саксония), говорится в распространенном в воскресенье заявлении властей района Оснабрюк.

"В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", - отмечается в сообщении. Все сотрудники дома для престарелых, их семьи и постояльцы помещены на карантин.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти ФРГ регулярно наблюдать за ситуацией в домах для престарелых и инвалидов и после того, как их постояльцам были сделаны вторые инъекции вакцины. По его словам, до сих пор нет надежных данных относительно того, какую опасность мутации представляют для пожилых людей.

В то же время в администрации района Оснабрюк, где расположен Бельм, подчеркнули, что пока у инфицированных либо вообще не наблюдается симптомов, либо отмечены слабые проявления заболевания, что может быть следствием сделанных от коронавируса прививок. Им был введен препарат, разработанный Pfizer и BioNTech.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyada peyvənd olunan 14 nəfər “Britaniya” ştammına yoluxdu

Новости партнеров

Другие новости из категории

За подготовку покушения на президента Гаити арестовали 20 человек
За подготовку покушения на президента Гаити арестовали 20 человек
8 февраля 2021 г. 03:15
В Судане распустили переходное правительство
В Судане распустили переходное правительство
8 февраля 2021 г. 02:54
Около 170 человек пропали без вести после схода ледника в Индии
Около 170 человек пропали без вести после схода ледника в Индии
7 февраля 2021 г. 23:45
В мире за сутки выявили более 432 тыс. случаев заражения коронавирусом
В мире за сутки выявили более 432 тыс. случаев заражения коронавирусом
7 февраля 2021 г. 23:24
В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза
В Сомали упал вертолет миссии Афросоюза
7 февраля 2021 г. 22:34
Умер экс-госсекретарь США
Умер экс-госсекретарь США
7 февраля 2021 г. 22:13
В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола
В ДРК зафиксировали новый случай заболевания лихорадкой Эбола
7 февраля 2021 г. 21:47
Байден назвал условие снятия санкций с Ирана
Байден назвал условие снятия санкций с Ирана
7 февраля 2021 г. 21:06
Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами
Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами
7 февраля 2021 г. 19:32
В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек  
В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек  
7 февраля 2021 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi