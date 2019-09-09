В Германии 13 пассажиров самолета Eurowings пострадали из-за турбулентности

Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет авиакомпании Eurowings попал в понедельник перед посадкой в зону турбулентности, пострадали 13 человек, шестеро из них были доставлены в больницу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter пожарная служба германской столицы.

"Врач неотложной помощи осмотрел 13 человек. Пятеро человек были доставлены в больницу с легкими травмами, одна пассажирка с травмами средней тяжести", - говорится в сообщении.