В Германии 12 полицейских пострадали от рук протестующих

В германском городе Дрездене, как минимум 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время состоявшихся в субботу акций протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса

В германском городе Дрездене, как минимум 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время состоявшихся в субботу акций протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Die Zeit .

По ее данным, за день было зафиксировано в общей сложности 47 правонарушений, в том числе девять случаев физического нападения на стражей порядка, семь эпизодов оскорблений и два нарушения закона о ношении оружия и собраниях. Протестующие также оказывали сопротивление полиции.

Газета отмечает, что по меньшей мере трое манифестантов были задержаны за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что несколько тысяч человек собрались в ряде городов Германии, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений. Демонстранты требовали отменить все введенные запреты.