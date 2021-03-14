О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии 12 полицейских пострадали от рук протестующих

В Германии 12 полицейских пострадали от рук протестующих В германском городе Дрездене, как минимум 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время состоявшихся в субботу акций протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса
Другие страны
14 марта 2021 г. 05:27
В Германии 12 полицейских пострадали от рук протестующих

В германском городе Дрездене, как минимум 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время состоявшихся в субботу акций протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Die Zeit.

По ее данным, за день было зафиксировано в общей сложности 47 правонарушений, в том числе девять случаев физического нападения на стражей порядка, семь эпизодов оскорблений и два нарушения закона о ношении оружия и собраниях. Протестующие также оказывали сопротивление полиции.

Газета отмечает, что по меньшей мере трое манифестантов были задержаны за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что несколько тысяч человек собрались в ряде городов Германии, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений. Демонстранты требовали отменить все введенные запреты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyada etirazçılar 12 polis əməkdaşını yaraladılar

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi