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    ​В Германии 12 человек пострадали в результате поджогов двух жилых домов

    В полиции не исключают, что преступление было совершено по мотивам межнациональной розни

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/  В Германии в результате поджогов двух соседних жилых домов пострадали не менее 12 человек, в том числе семь подростков. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел минувшей ночью в коммуне Валлерштайн (федеральная земля Бавария).

    По данным правоохранительных органов, в зданиях проживали люди "с миграционным прошлым". "Нельзя исключать, что преступление было совершено по мотивам межнациональной розни", - отметили в полиции.

    По подозрению в причастности к поджогам был задержан 22-летний мужчина, находившийся на месте ЧП во время работ по тушению зданий.

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