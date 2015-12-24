​В Германии 12 человек пострадали в результате поджогов двух жилых домов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Германии в результате поджогов двух соседних жилых домов пострадали не менее 12 человек, в том числе семь подростков. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел минувшей ночью в коммуне Валлерштайн (федеральная земля Бавария).

По данным правоохранительных органов, в зданиях проживали люди "с миграционным прошлым". "Нельзя исключать, что преступление было совершено по мотивам межнациональной розни", - отметили в полиции.

По подозрению в причастности к поджогам был задержан 22-летний мужчина, находившийся на месте ЧП во время работ по тушению зданий.