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    В Генуе объявлен двухдневный траур после обрушения моста

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Мэрия итальянской Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом говорится в сообщении мэрии.

    "Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15 и 16 днями гражданского траура", — говорится в сообщении.

    В среду и четверг будут приспущены флаги города, Италии и Европейского союза на здании коммуны, органов госуправления и учебных учреждений города. В знак траура будут отменены все развлекательные мероприятия.

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