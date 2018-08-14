В Генуе объявлен двухдневный траур после обрушения моста

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Мэрия итальянской Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении мэрии.

"Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15 и 16 днями гражданского траура", — говорится в сообщении.

В среду и четверг будут приспущены флаги города, Италии и Европейского союза на здании коммуны, органов госуправления и учебных учреждений города. В знак траура будут отменены все развлекательные мероприятия.