В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс на формирование правительства

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение "Талибан" должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса.

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение "Талибан" должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Н. Картер заявил в интервью Би-би-си.

По мнению Картера, Великобритании следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.

"Я допускаю, что талибы сегодня могут оказаться более умеренной силой, чем ранее", — отметил Картер.

При этом он подчеркнул, что "Талибан" не является однородной организацией. В его состав входят различные племенные группировки.