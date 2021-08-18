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В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс на формирование правительства

В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс на формирование правительства Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение "Талибан" должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса.
Другие страны
18 августа 2021 г. 15:06
В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс на формирование правительства

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение "Талибан" должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Н. Картер заявил в интервью Би-би-си.

По мнению Картера, Великобритании следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.

"Я допускаю, что талибы сегодня могут оказаться более умеренной силой, чем ранее", — отметил Картер.

При этом он подчеркнул, что "Талибан" не является однородной организацией. В его состав входят различные племенные группировки.

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Версия на английском языке UK General Staff urges to give Taliban chance to form government

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