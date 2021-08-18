В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс на формирование правительства

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение "Талибан" должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Н. Картер заявил в интервью Би-би-си.
По мнению Картера, Великобритании следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.
"Я допускаю, что талибы сегодня могут оказаться более умеренной силой, чем ранее", — отметил Картер.
При этом он подчеркнул, что "Талибан" не является однородной организацией. В его состав входят различные племенные группировки.