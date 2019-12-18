В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

“В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника”, - подчеркнул генерал.

Герасимов также напомнил, что с 2016 года страны-члены альянса увеличили расходы на оборону на $130 млрд, а к 2024 году планируется их нарастить на $400 млрд.

Герасимов заявил, что считает необходимым возобновить взаимодействие Россия - НАТО для решения накопившихся проблемных вопросов.