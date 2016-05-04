В генштабе Европейского командования США обсуждена тема борьбы с ИГИЛ

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер уверен, что обеспечив партнерам большую военную и логистическую поддержку, США смогут положить конец террористической организации ИГИЛ, в том числе на севере иракского Мосула и в сирийской Ракке.

Как передает Report, в генштабе Европейского командования США собрались главы Минобороны стран, принявших участие в военной борьбе с ИГИЛ. Во встрече приняли участие министры обороны Германии, Франции, Италии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Испании, Норвегии, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

По итогам встречи, Картер отметил, что обсудил с коллегами шаги, которые предпримут союзники для уничтожения террористов.

Глава Пентагона подчеркнул, что необходимо быть готовыми к большему, нежели поддержка местных сил в Ираке и Сирии.