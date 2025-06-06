В Генштабе армии Израиля утвердили планы продолжения операции в Газе

Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел совещание по оценке ситуации и утвердил оперативные планы продолжения военной операции в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
Замир "провел оценку ситуации и утвердил оперативные планы Южного командования по продолжению операции в секторе Газа", - говорится в заявлении.
1 июня начальник Генштаба дал указание расширить боевые действия на дополнительные районы как на юге, так и на севере сектора.