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    В Генпрокуратуре Украины сообщили о завершении следствия в отношении Саакашвили

    Генпрокуратура Украины требует избрать в отношении Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Украины требует избрать в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    "Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - написала Сарган в Facebook.

    Она отметила, что следственные действия завершены.

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