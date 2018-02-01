В генконсульстве Японии в Корее более двух недель провисело тело самоубийцы

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В генеральном консульстве Японии в южнокорейском Пусане было обнаружено тело мужчины, повесившегося за 17 дней до этого, передает Report со ссылкой на NewsRu.

Один из сотрудников дипмиссии обнаружил труп накануне днем в складском помещении.

По данным местной полиции, тело 62-летнего гражданина Республики Корея нашел один из работников, который зашел на склад для проведения инвентаризации. Установлено, что мужчина скончался более двух недель назад.

Следствие выяснило, что мужчина перелез через ограду здания 12 января после того, как охранники из-за показавшегося им подозрительным поведения не пустила его в библиотеку генконсульства.

Полиция планирует провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

Самоубийца жил один, развелся с женой 20 лет назад и не поддерживал контакты с семьей.