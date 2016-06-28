В Генассамблее пройдут выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ 28 июня в Генеральной Ассамблее пройдут выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Как сообщает Report, на два места от группы западноевропейских и других стран претендуют три страны – Италия, Нидерланды и Швеция. От группы латиноамериканских государств на одно место претендует только один кандидат – Боливия.

В группе азиатско-тихоокеанских государств на одно место - два кандидата: Казахстан и Таиланд. Казахстан никогда еще не избирался в члены Совета Безопасности ООН. Таиланд входил в состав Совета в 1985-1986 годах.

В прошлом году непостоянными членами Совета на 2016-2017 годы были избраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.

С 31 декабря этого года свои кресла в Совете Безопасности освободят Ангола, Малайзия, Венесуэла, Новая Зеландия и Испания.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.