В Генассамблее ООН пройдут выборы членов Совета по правам человека на 2016-2018 годы

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН определит в среду 18 стран, которые войдут в состав Совета по правам человека (СПЧ) на три года, начиная с 1 января, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. В отличие от выборов в Совет Безопасности, проходивших 15 октября без какой-либо интриги, в этот раз голосование не будет носить номинальный характер.

На 18 мест, которые освободятся в СПЧ в новом году, претендует 21 государство. Они поделены на региональные группы - африканскую, азиатско-тихоокеанскую, латиноамериканскую, западноевропейскую и восточноевропейскую, которые заранее согласовывают списки для голосования.

В трех из групп - африканской, восточноевропейской и западноевропейской - число кандидатов соответствует отведенному количеству мест, что позволяет им рассчитывать на успех. Это пять стран от Черного континента: Бурунди, Кот-Д'Ивуар, Кения, Того и Эфиопия; два - от Восточной Европы: Грузия и Словения; три - от группы западноевропейских и других государств: Бельгия, Германия и Швейцария.

Борьба ожидается в двух оставшихся группах - азиатско- тихоокеанской и латиноамериканской. В первой на пять мест претендуют семь стран: Киргизия, Лаос, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Республика Корея и Филиппины. Во второй группе на три места значатся четыре претендента: Багамские острова, Венесуэла, Панама и Эквадор.

Для избрания кандидатам необходимо получить поддержку двух третей присутствующих в зале делегаций стран-членов Генассамблеи. Голосование будет продолжатся до тех пор, пока не будут заполнены все отведенные на 2016-2018 годы места в СПЧ.

Примечательно, что из 21 кандидата Венесуэла, Германия, Кения, Кот-Д'Ивуар, ОАЭ, Пакистан, Республика Корея и Эфиопия являются действующими членами Совета и баллотируются на новый срок, в то время как Багамы, Бурунди, Грузия, Лаос, Монголия, Панама и Того еще ни разу не входили в его состав. 31 декабря истечет срок полномочий еще 10 членов СПЧ: Аргентины, Бразилии, Габона, Ирландии, Казахстана, США, Сьерра-Леоне, Черногории, Эстонии и Японии. При этом США являются членом Совета на протяжении двух сроков подряд и не имеют права баллотироваться в третий раз.